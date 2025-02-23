Лавров рассказал, когда между РФ и США возобновится авиасообщение

Самолеты между Россией и Штатами могут быть запущены после снятия санкций с компании "Аэрофлот". Лавров сообщил, что в США пока не ответили на соответствующее предложение РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров после заседания СМИД СНГ объяснил, когда можно ожидать восстановления прямого авиасообщения между РФ и США.

Ранее Москва предложила Вашингтону освободить "Аэрофлот" от санкций, что открыло бы путь для прямых авиаперевозок между странами.

"Оно (авиасообщение - ред.) не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций"

– министр

На данный момент Вашингтон не ответил на российское предложение. По словам Лаврова, работа над этой темой будет продолжена. Возобновление прямого авиасообщения глава МИД РФ назвал одним из моментов по восстановлению нормальных отношений между двумя государствами.