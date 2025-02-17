Кремль назвал многообещающим общение президентов России и США

Дмитрий Песков назвал общение президентов Путина Трампа многообещающим. Также он считает лидеров двух стран уникальными и выдающимися политиками.

Общение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это многообещающе. Об этом в интервью заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли"

- Дмитрий Песков

Он передал, Владимир Путин полностью открыт к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. В этом вопросе президент сохраняет последовательность.

Помимо этого, Песков назвал Дональда Трампа уникальным президентом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"С точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов"

- Дмитрий Песков

При этом он добавил, что российский президент не менее уникален, чем новый американский лидер, так как руководя страной 25 лет, он сохраняет уверенную общественную поддержку.