Подготовка ко встрече Путина и Трампа началась – МИД РФ

Стартовала подготовка ко встрече Путина и Трампа, начинается интенсивная работа, поделился Рябков. В ближайшие две недели представители Москвы и Вашингтона встретятся во второй раз, добавил он.

О начале работ по подготовке встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассказал замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде – это ее важное звено, важный элемент данной работы"

– Сергей Рябков

Он уточнил, что стороны должны начать движение к нормализации отношений, найти возможности решить острые ситуации, в том числе украинский кризис.

В настоящее время подготовка ко встрече Путина и Трампа находится на начальной стадии, добавил замминистра.

Как скоро двусторонние отношения могут измениться к лучшему, можно будет понять после новых переговоров Москвы и Вашингтона. Стороны достигли принципиальной договоренности о необходимости комплексных консультаций по "раздражителям". Российская сторона довела до сведения американской, что готова запустить эту работу в кратчайшие сроки.

Ближайшие контакты состоятся в течение двух недель, рассказал Рябков. Встреча пройдет в третьей стране, конкретное место пока не согласовано.

"Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель"

– Сергей Рябков

На встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 18 февраля, Москва передала Вашингтону свой подход в отношении "раздражителей", мешающих улучшению отношений РФ и США. Элементы этого подхода находятся на рассмотрении американской стороны, пояснил дипломат.

"Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки"

– Сергей Рябков

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 24 февраля США представят на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине.