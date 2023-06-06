Экс-глава МИД Турции раскритиковал отношение Европы к Грузии

Бывший глава МИД Турции назвал несправедливым отношение еврочиновников к Грузии и напомнил, что Анкара и Тбилиси имеют теплые соседские отношения.

Отношение Европарламента и других европейских структур к Грузии несправедливо, заявил журналистам экс-министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Я бы попросил их уважать свободный выбор грузинского народа. Как у двух соседей у нас исключительное политическое и экономическое сотрудничество. Грузия и Турция, как страны-кандидаты на международной арене, всегда поддерживают друг друга на всех платформах"

- Мевлют Чавушоглу

Он отметил, что Анкара также поддерживает Тбилиси на Парламентской ассамблее НАТО, где политик возглавляет делегацию от Турции.

Ранее с критикой подхода еврочиновников к Грузии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул неприемлемость отношения ЕК к внутренним процессам в стране и назвал поведение ее представителей колонизаторским.

В правящей "Грузинской мечте" поблагодарили азербайджанского лидера и отметили, что его речь показывает адекватное восприятие миром процессов внутри Грузии.