Вестник Кавказа

Грузия поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Речь президента Ильхама Алиева в поддержку Грузии показала, что мир адекватно воспринимает происходящие в стране процессы, заявили в правящей "Грузинской мечте". Грузинские власти также поблагодарили лидера Азербайджана за это.

Баку всегда поддерживал Тбилиси в самые сложные времени, а вчерашняя речь президента Азербайджана Ильхама Алиева в очередной раз это доказывает и показывает, что мир адекватно воспринимает происходящие в стране процессы, заявил депутат парламента от партии власти "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.

На форуме под названием "Лицом к новому мировому порядку" в Баку Ильхам Алиев выступил с речью, в которой подчеркнул неприемлемость отношения ЕК к внутренним процессам в Грузии и назвал поведение ее представителей колонизаторским. Президент Азербайджана отметил, что судьбу страны должен выбирать ее народ, а не чиновники в Брюсселе.

"На протяжении всей нашей истории они поддерживали Грузию. Что касается заявления господина Алиева, не только господин Алиев, но и другие люди в мире видят, что у ЕС несправедливый подход к Грузии"

- Никозоз Самхарадзе

Со слов депутата, ЕС пытается оказать влияние не только на грузинские власти, но и сам народ, однако никакие угрозы не способны заставить страну им поддаться.

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