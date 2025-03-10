Ильхам Алиев призвал Европу не вмешиваться в дела Грузии

Ильхам Алиев заявил, что проблемы Грузии решать должны не в Брюсселе. Он добавил, что Баку и Тбилиси должны укреплять партнерство.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал "европейских бюрократов" не лезть в дела Тбилиси. Он подчеркнул, что внутренние проблемы Грузии должен решать народ страны.

Руководитель азербайджанского государства назвал отношение Европы к внутренним процессам Грузии абсолютно неприемлемым, сравнив Еврокомиссию с колонизаторами.

Алиев заявил, что Евросоюз пытается рассмотреть волю народа через призму колониального прошлого, что абсолютно неприемлемо. Он добавил, что Азербайджан поддерживает Грузию.

Помимо этого, президент страны подчеркнул важность укрепления партнерства между Баку и Тбилиси. Алиев сказал, что страны много лет показывают дружбу, партнерство и взаимопонимание.

Кроме того, глава республики отметил, что Южный Кавказ стал стратегически важным регионом, который сегодня может устанавливать связи и отношения без каких-либо посредников.