Встреча президентов Азербайджана и Турции прошла в Анталье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анталье. Ильхам Алиев прилетел в Турцию накануне.

В турецкой Анталье прошла встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главы государств провели переговоры на полях IV Дипломатического форума, который начался сегодня в курортном городе Белек в провинции Анталья.

Глава азербайджанского государства прилетел в Турцию накануне вместе с первой леди Мехрибан Алиевой. Сообщалось, что в рамках рабочего визита он примет участие в IV Дипломатическом форуме в Анталье, который стартовал сегодня. Масштабное мероприятие будет проходить на протяжении трех дней, по 13 апреля включительно.

Завтра в рамках форума состоится панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе". В ней примут участие главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Грузии Мака Бочоришвили и Армении Арарат Мирзоян. Участники рассмотрят такие темы, как прогресс в мирном процессе Баку и Еревана, усилия по нормализации турецко-армянских отношений, историческая возможность достижения стабильности на Южном Кавказе, рост роли Грузии в региональном сотрудничестве, перспективы будущего региона.