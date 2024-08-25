Оправдан бросивший яблоко в Пашиняна пенсионер

Суд в Армении вынес оправдательный приговор пожилому мужчине, которого судили за кинутое в премьера Никола Пашиняна яблоко: этот поступок был квалифицирован как хулиганство.

В Армении закончился судебный процесс по делу 72-летнего Альберта Арустамяна, который в августе прошлого года бросил яблоко в премьер-министра Никола Пашиняна.

Пенсионер проходил обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве. В итоге он оказался полностью оправдан,

Свой поступок пожилой мужчина совершил 24 августа минувшего года. В этот день премьер-министр ехал на велосипеде на озеро Севан через ереванский район Канакер-Зейтун. В какой-то момент один из местных жителей вышел на балкон девятого этажа и бросил в главу государства яблоко. Попало оно в Пашиняна или в кого-то из его сопровождения, неизвестно.

Кидавшего фрукт вычислили и задержали, возбудив уголовное дело по ч.1 ст.297 УК "Хулиганство". В качестве меры пресечения для 71-летнего на тот момент мужчины выбрали подписку о невыезде. Арустамян признал, что бросил яблоко в главу правительства, но не согласился с тем, что это был хулиганский поступок.

Стоит отметить, что пенсионеру грозили крупный штраф, общественные работы, ограничение свободы или тюрьма до двух лет.