В Армении накажут ереванского пенсионера, бросившего яблоко в Пашиняна

Власти Армении отпустили под подписку о невыезде 71-летнего пенсионера Альберта Арстамяна, метнувшего яблоко с 9 этажа своего дома в премьер-министра страны Никола Пашиняна, приехавшего в ереванский административный район Канакер-Зейтун.

Армянские следователи задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде пенсионера, метнувшего из окна своей квартиры на 9-м этаже яблоко в сторону премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета республики Гор Абрамян.

Однако этим дело 71-летнего жителя административного района Еревана Канакер-Зейтун Альберта Арстамяна не закончилось – следствие продолжается, сообшает Sputnik Армения.

Арстамяну предъявлено обвинение по статье 297 Уголовного кодекса (хулиганство), ожидать окончания следствия и суда, а также последующего за ним приговора, недовольному политикой премьера пенсионеру придется в той же квартире на 9-м этаже.

Напомним, армянский премьер стал объектом "яблочной" атаки, когда приехал в район Канакер-Зейтун на окраине столицы Армении к своему родственнику. В какой-то момент кто-то, по всей видимости, находившийся в многоэтажном здании, кинул в сторону Пашиняна из окна некий предмет, оказавшийся яблоком.