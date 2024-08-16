В Пашиняна кинули яблоко из окна – СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвергся нападению – СМИ сообщают, что в главу правительства Армении кинули яблоко из окна. ЧП случилось на окраине Еревана.

Армянский премьер Никол Пашинян стал объектом "яблочной" атаки, подозреваемого разыскивают полицейские. Об инциденте пишут армянские СМИ.

По данным armlur.am, которое ссылается на свои источники, ЧП случилось в районе Канакер-Зейтун на окраине столицы Армении. Премьер приехал туда к родственнику. В какой-то момент, по словам одного из местных жителей, кто-то, по всей видимости, находившийся в многоэтажном здании, кинул в сторону Пашиняна из окна некий предмет. Скорее всего, это было яблоко. Предположительно виновник пытался так заявить о недовольстве премьером.

По не подтвержденным данным, в доме работают правоохранители, ведутся обыски.

В МВД от комментариев отказались.