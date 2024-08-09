Пашинян оценил качество дорог в Армении

Армянский премьер сравнил качество дорог в Ереване и за пределами города. По его словам, в столице они на сегодняшний день хуже.

Дороги за пределами Еревана находятся в хорошем состоянии. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил после велопробега по столичным улицам, в котором также приняла участие его жена.

На видео, опубликованном на его странице в социальных сетях, глава правительства отметил, что в самом Ереване предстоит проделать еще большую работу в этом вопросе.

"Дороги за пределами Еревана находятся в хорошем состоянии. В Ереване еще есть над чем работать"

– Никол Пашинян