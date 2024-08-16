Пашинян попросил Путина о встрече

Президент РФ Владимир Путин и премьер РА Никол Пашинян переговорили по телефонной связи, где вынесли на обсуждение проблему армяно-азербайджанских отношений и приняли решение встретиться лично.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели беседу по телефону, рассказали в Кремле.

Они рассмотрели вопросы налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин повторил свои слова о готовности России содействовать урегулированию конфликта. Несколькими днями ранее он объявил об этом во время недавней официальной поездки в азербайджанскую столицу на встрече с президентом страны Ильхамом Алиевым.

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей»

- Кремль

Также российский руководитель и армянский премьер договорились о встрече, добавили в правительстве Армении.

«Собеседники договорились встретиться при удобном случае и в ближайшее время для обсуждения вопросов двусторонней повестки Армения-Россия»

- правительство Армении

И напоследок они отметили позитивные изменения в торговом обмене и экономическом сотрудничестве между странами.

Зачем Пашиняну встреча с Путиным?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Никол Пашинян попытается устроить на переговорах с Владимиром Путиным политический торг и убедить российского лидера не ужесточать политику в отношении Армении, несмотря на ее резкий антироссийский курс.

"Пашиняном здесь движет желание обмануть. Он не прекращает переориентацию Армении на Запад, а российскому руководству тем временем рассказывает, что хотел бы сохранять нейтралитет и балансировать, что он вынужден так поступать из-за санкций против России – а еще что Россия не сделала во время Второй Карабахской войны то, его хотели в Ереване. Таким образом он отговаривает руководство России от каких-то жестких решений. И целью предложенной встречи с армянской стороны будет именно убеждение Москвы отказаться от ужесточения подходов к Еревану", - сказал он.

"Армянским властям уже удалось добиться определенных результатов. У российского руководства сейчас подход следующий: Пашинян вроде бы против нас, но население Армении за Россию; поэтому, с одной стороны, надо бороться с Пашиняном за симпатии населения Армении, а с другой стороны, Пашинян не может слишком далеко уйти от России, так как его сдерживают пророссийские настроения граждан. Отсюда эта мягкая политика Москвы, аккуратность в контактах с Ереваном и стремление не допустить каких-либо антиармянских действий – из-за ожиданий, что тогда и население Армении от России отвернется, а Пашинян резко пойдет на разрыв", - обратил внимание Сергей Марков.

"В итоге за год мы получили десятки антироссийских действий и заявлений властей Армении, но в ответ Россия ничего не сделала и только отмечала, что Ереван движется в неправильном направлении. То есть армянское руководство провернуло хитрую комбинацию, играя на желании Москвы сохранить прежние российско-армянские отношения. Никол Пашинян хочет продолжать в том же духе, для этого ему нужны периодические встречи с российскими властями. Политики в Ереване уверены в своем превосходстве над всеми остальными и в том, что всех могут обмануть. Обманом Пашинян и займется на переговорах с Владимиром Путиным", - ожидает политолог.

"К примеру, Никол Пашинян скажет: "Да, мы теперь покупаем оружие у Франции и Индии, но это потому, что вы нам мало вооружений даете". Так прямо и потребует: "Дайте нам больше бесплатного оружия". Кроме оружия он будет просить для Армении больше экономических преференций на российском рынке – снова под угрозой дальнейшего ухудшения политических отношений. Будет утверждать, что Армения помогает России санкции обходить, поэтому у нее есть право требовать. У него наверняка уже готов список из нескольких десятков пунктов, каждый из которых стоит России денег. При этом антироссийский курс Никол Пашинян не изменит все равно", - заключил Сергей Марков.