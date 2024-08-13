Путин вернул России инициативу в армяно-азербайджанском примирении

МИД Азербайджана поддержал предложение Москвы вновь стать переговорной площадкой для Баку и Еревана.

На встрече президентов России и Азербайджана в Баку сегодня обсуждался весь комплекс двусторонних и многосторонних отношений. Это и энергетика, и транспортные проекты, и вопросы русского языка. Но одним из главных вопросов традиционно остается армяно-азербайджанское урегулирование. С тех пор, как Владимир Путин побывал в Баку в последний раз - в 2018 году - реалии в регионе изменились принципиально. Карабахская война завершена, территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена.

Баку и Ереван фактически вышли на финальный трек урегулирования своих отношений и готовятся к подписанию мирного договора. Конечно, остается ряд несогласованных моментов. Один из них - необходимость убрать из Конституции Армении пункт о воссоединении с Карабахом. Другой - Зангезурский коридор - стороны уже договорились вывести за рамки мирного соглашения. Судя по настрою руководства двух республик, они готовы ускоренно двигаться к юридическому миру. В конце июня Ереван выразил готовность за месяц доработать и подписать мирное соглашение с Баку, а в Азербайджане в начале июля обозначили, что работу над текстом договора можно завершить за несколько месяцев.

Европейское посредничество

Помимо двусторонних проблем между Арменией и Азербайджаном большое значение для подписания мирного соглашения имеет выбор страны-посредника. В последние два года на этом поприще большую активность проявлял Евросоюз. При участии Брюсселя Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян провели целую серию переговорных раундов. С европейцами пытались посоревноваться американцы, однако Вашингтону удалось провести переговоры только на уровне глав МИД. Взять процесс в свои руки хотел французский президент Эмманюэль Макрон, и поначалу при его посредничестве была подписана Пражская декларация, где Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Во время Мюнхенской конференции свои услуги посредника предложил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Казалось, Евросоюз забрал инициативу у России в армяно-азербайджанском урегулировании. Однако однобокой проармянской политикой и попытками выдавить Россию из Южного Кавказа страны НАТО сами же создали себе помехи. ЕС и США осудили антитеррористические меры Азербайджана в Ханкенди в сентябре 2023 году, стали фабриковать ложные обвинения против Баку. Также звучала западная критика и в адрес переизбрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. Параллельно страны Запада, в особенности Франция, активизировали контакты с правительством Пашиняна, приглашая его к себе и нанося ответные визиты в Ереван.

Азербайджан не стал рвать связи с США и ЕС, но обозначил свое недовольство. Как итог - Вашингтон лишился статуса посредника, в том же направлении двигается и ЕС после того, как Алиев отказался осенью ехать на встречу с Пашиняном в Испанию.

Российское посредничество

В таких условиях у России появились шансы вернуться в армяно-азербайджанский процесс. Первый шаг Кремль уже сделал, когда организовал предновогодний разговор Пашиняна и Алиева тет-а-тет на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Сейчас Москва пытается развить свой успех. На переговорах с Алиевым Путин дал понять, что Россия готова вновь участвовать в урегулировании. "Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, мы были бы очень этому рады", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что Баку нацелен на решение конфликта с соседней страной. "Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно", - сказал он. Теперь российскому президенту предстоит обсудить посредничество Кремля с руководством Армении. Путин пообещал проинформировать Пашиняна об итогах переговоров с Алиевым.

Готово ли будет армянское правительство на посредничество Москвы, предстоит еще выяснить. В МИД Азербайджана уже дали положительный ответ. "Российская площадка всегда была приемлемой для таких переговоров", - подчеркнул глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Мирный договор близок

До момента, когда Азербайджан и Армения уладят все спорные моменты, пройдет еще некоторое время. Для изменений в Конституцию Армении Пашиняну предстоит добиться поддержки в парламенте и избежать очередных попыток госпереворотов. Азербайджан также требует, чтобы Ереван отказался от необоснованных требований, имея ввиду выдачу осужденных бывших лидеров карабахского сепаратизма. Кроме того, на границе вновь периодически фиксируются перестрелки - по большой части у Нахчывана, но сегодня ночью также обстреливался Кельбаджарский район. Вдобавок к этому, Армения при поддержке НАТО укрепляет приграничные участки, провоцируя Азербайджан на возможные превентивные операции.

Тем не менее, несмотря на весь список помех, Баку и Ереван нацелены на подписание мирного договора. Так что очень скоро вопрос о месте проведения очередных переговоров на уровне первых лиц будет вновь актуальным. Москве, если она хочет стать главным посредником между двумя южнокавказскими странами, необходимо действовать на опережение. То есть нее ждать момента итогового подписания соглашения, когда Брюссель, Париж и Вашингтон могут подсуетиться и перетянуть одеяло на себя, а помогать и участвовать в устранении сложных пунктов уже на текущей стадии.