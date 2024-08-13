О чем договорились Владимир Путин и Ильхам Алиев в Баку?

Государственный визит президента России Владимира Путина в Баку завершился подписанием пакета российско-азербайджанских документов, центральным среди которых является совместное с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление о перспективах сотрудничества РФ и АР.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам государственного визита российского лидера в Баку согласовали и подписали совместное заявление, подводящее основные итоги прошедших двухдневных переговоров в узком и расширенном составах.

Двусторонний диалог

В заявлении подчеркивается, что диалог между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также между делегациями двух государств велся в традиционной для прочного российско-азербайджанского сотрудничества атмосфере полного взаимопонимания и глубокого доверия. Отмечается, что переговоры были насыщенными и продуктивными, в их ходе был проработан весь комплекс двусторонних отношений России и Азербайджана, а также осуществлен обмен мнениями по важнейшим на сегодняшний день темам региональной и международной повестки.

В первую очередь президенты договорились о центральных направлениях, по которым далее будет развиваться союзническое взаимодействие России и Азербайджана. Связи между Москвой и Баку будут укрепляться с соблюдением взаимоуважения к суверенитету и территориальной целостности РФ и АР, выстраиваться на равноправной основе и без вмешательства в дела друг друга.

Фундаментом для сотрудничества остается Декларация о союзническом взаимодействии, значимость которой для двусторонних отношений крайне высока. Обе стороны признают, что этот документ полностью соответствует национальным интересам России и Азербайджана, а также позитивно воздействует на южнокавказскую и в целом мировую безопасность. Президенты намерено и далее работать над раскрытием потенциала, заложенного в Декларации и в "дорожной карте" сотрудничества РФ и АР на 2024-2026 годы.

Международные контакты

На международной арене Россия и Азербайджан намерены приложить усилия для повышения авторитета и эффективности ООН как центральной международной структуры, а также для защиты международного права от попыток его подрыва. Обе страны нацелены на формирование мироустройства, где не будет двойных стандартов и разделительных линий. В этом важна роль сотрудничества в сфере региональной и макрорегиональной безопасности – и Россия поддерживает как повышение статуса Азербайджана в ШОС, так и его интерес к взаимодействию с БРИКС. Обе страны заинтересованы в реализации потенциала региональной платформы "3+3".

В армяно-азербайджанском урегулировании Россия продолжит помогать сторонам продвигаться к нормализации отношений. Президенты отметили значимость для стабилизации послевоенного мира на Южном Кавказе Трехстороннего заявления от 9-10 2020 года.

На Каспии стороны активизируют сотрудничество в соответствии с Каспийской конвенцией. Москва и Баку будут более активно контактировать в законодательной сфере.

Экономические связи

Президенты приветствовали как нынешний уровень товарооборот и экономического взаимодействия двух стран, так и результативность работы экономической Межправкомиссии. Страны будут усиливать кооперацию в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и логистике. В транспортной сфере речь идет о полноценном запуске Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Москва и Баку будут совместно готовиться к празднованию 80-летия Великой Победы.

Заявление заключается выражением уверенности в том, что государственный визит Владимира Путина и его результаты еще больше укрепят союзнические связи России и Азербайджана. Владимир Путин отдельно поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство и пригласил его побывать в России в любое удобное время.

Документы по итогам визита

Помимо совместного заявления президентов стороны подписали еще шесть документов:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации и Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики.