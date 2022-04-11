Вестник Кавказа

Всероссийский центр конного спорта создадут в Северной Осетии

Всероссийский центр конного спорта создадут в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всадники со всей России смогут заниматься в школе наездников имени Фердинанда Кибизова, которая вскоре заработает в Северной Осетии – создание федерального центра потребует серьезных средств.

В скором времени в Северной Осетии на базе республиканской конно-спортивной школы во Владикавказе заработает федеральный центр конного спорта, сообщил ее директор Олег Дзалаев.

"Сейчас вплотную занимаемся, пробуем на территории нашей школы создать федеральный центр конного спорта. …Мы готовимся к такому серьезному проекту, который предоставим в министерство спорта, чтобы заложить финансирование на следующий год"

- Олег Дзалаев

Центр федерального уровня – дело недешевое: на его создание потребуется порядка 1,5 млрд рублей, и власти республики планируют создать именно такой федеральный центр, рассказал Дзалаев, передает ТАСС.

Федерация конного спорта России и Минспорта страны уже одобрили проект, прислав официальное письмо на адрес министерства спорта Северной Осетии, поведал директор школы.

Еще один важный нюанс – школа получит имя Фердинанда Кибизова, старшего тренера сборной России по конному троеборью, этот вопрос уже согласован, добавил Олег Дзалаев.

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