Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом

Глава РФПИ Дмитриев встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Отмечается, что встреча прошла в отеле "Гранд-Европа" в Санкт-Петербурге.
Напомним, что борт Уиткоффа сегодня утром приземлился в Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, спецпосланник Белого дома может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.