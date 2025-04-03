Вестник Кавказа

Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом

Дмитриев встретился со спецпосланником США Уиткоффом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава РФПИ Дмитриев встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. 

Отмечается, что встреча прошла в отеле "Гранд-Европа" в Санкт-Петербурге. 

Напомним, что борт Уиткоффа сегодня утром приземлился в Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, спецпосланник Белого дома может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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