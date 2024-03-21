Ярмарка к Новрузу проходит в Шуше

Праздничная ярмарка, посвященная приближающемуся Новрузу, проходит в Шуше. Кроме нее, в программу празднования входит ряд других мероприятий.

Жители города Шуша встречают Новруз и весну ярмаркой, посвященной этому радостному празднику.

Ярмарка организована на площади Гюллю Баг Управлением государственного заповедника города Шуша, пишет Trend. На ней можно приобрести продукции, выпущенную различными компаниями, а также изготовленную жителями города.

На ярмарку собираются и жители, и гости города.

Стоит отметить, что праздничная ярмарка будет проводиться на протяжении недели.

В связи с праздником Новруз в городе Шуша запланирован ряд мероприятий. Во вторник вечером у Шуша Галасы пройдет праздничное событие, которое называется "Шушинская Весна". Завтра в Гюллю Баг пройдет встреча с образами исторических личностей Шуши, запланирована и музыкальная программа. В четверг на городской площади организуется концерт, в котором примут участие мастера искусств.