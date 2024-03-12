Вестник Кавказа

Муфтий: отмечать Новруз в Рамадан не запрещается

Праздничный стол на Новруз в Таджикистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Древний праздник прихода весны - Новруз, не связан с религией, однако является частью наследия многих мусульманских народов. Отмечать ли Новруз в 2024 году, в дни Рамадана?

Мусульмане могут отмечать праздник Новруз, в том числе когда он приходится на дни месяца Рамадан, рассказал глава Духовного собрания мусульман Подмосковья в составе Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Дауд Мухутдинов.

"Навруз – это праздник и наследие многих мусульманских народов. Этот день ничего общего с исламскими традициями и религиозными канонами не имеет, однако Навруз является культурным и историческим наследием. Это нельзя отрицать"

– муфтий

Праздник связан с днем весеннего равноденствия и знаменует возрождение природы, приход весны, начало нового солнечного года. Древнейший праздник не является религиозным, однако отмечать его в Рамадан стоит по особым правилам.

"Мусульманам можно отмечать Навруз с учетом того, что сейчас идет месяц поста Рамадан – принимать пищу только после захода солнца, без каких-либо увеселительных празднеств"

– муфтий

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