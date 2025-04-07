Запад не смог монополизировать ядерные технологии

Попытки Запада лишить Иран ядерных технологий провалились, заявил сегодня в Тегеране вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сегодня выступил перед пятничной молитвой в Тегеране, его речь была посвящена девятнадцатой годовщине Национального дня ядерных технологий.

В своей речи Эслами отметил: Запад законодательно объявил обогащение урана своей монополией и стремится удержать ее любыми путями, а значит – пытается запретить работу над ядерными технологиями по всему миру, передает иранское государственное агентство IRNA.

"Они не терпят, когда страна является независимой и не действует в соответствии с их указаниями и политикой, и ставит под сомнение их план лидерства в науке и центр власти"

- Мохаммад Эслами

Однако в отношении Ирана эта западная программа провалилась - все их действия и усилия потерпели неудачу, и они никогда не смогли извлечь никакой выгоды из этих саботажей и возражений, отметил вице-президент.

Именно поэтому США не выносят существование и развитие ядерной программы Ирана, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое по закону обязано распространять мирные ядерные технологии, сталкивается с саботажем со стороны Вашингтона, который не позволяет МАГАТЭ выполнять свои прямые обязанности по отношению к ядерной программе Ирана, добавил Мохаммад Эслами.