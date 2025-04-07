Вестник Кавказа

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили визит Ильхама Алиева в Москву

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили визит Ильхама Алиева в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы внешнеполитических ведомств РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили предстоящий визит Ильхама Алиева в Москву, а также ряд других вопросов. Обсуждение прошло в рамках дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой дипломатии Азербайджана Джейхуном Байрамовым участие азербайджанского лидера Ильхама Алиева в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба МИД России.  

"В ходе беседы были обсуждены практические шаги по укреплению союзнического взаимодействия и стратегического партнерства двух стран, график совместных мероприятий, включая участие президента Азербайджанской Республики И. Г. Алиева в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне"

– МИД России 

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств высказали мнения относительно важных вопросов мировой и региональной политики. Стороны согласились с необходимостью развивать сотрудничество в рамках платформы "3+3", а также "каспийской пятерки". 

Москва заявила о готовности содействовать нормализации между Азербайджаном и Арменией и заключению мирного соглашения. Также отмечена необходимость реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении за 2020-2022 годы.

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