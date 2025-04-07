Сергей Лавров и Джейхун Байрамов встретились в Анталье

Главы МИД России и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и актуальные региональные вопросы. Встреча прошла в Анталье на полях Дипломатического форума.
Встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась в субботу в Турции.
Диалог состоялся в рамках четвертого Анталийского дипломатического форума.
"Министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений стран, а также региональные и международные вопросы"
– пресс-служба МИД Азербайджана
Напомним, Сергей Лавров прибыл в Анталью накануне. Сегодня также состоялось выступление главы российского внешнеполитического ведомства на форуме.