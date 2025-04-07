Вестник Кавказа

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов встретились в Анталье

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов встретились в Анталье
Главы МИД России и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и актуальные региональные вопросы. Встреча прошла в Анталье на полях Дипломатического форума.

Встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась в субботу в Турции.

Диалог состоялся в рамках четвертого Анталийского дипломатического форума.

"Министры обсудили политические, торгово-экономические, гуманитарные и образовательные аспекты двусторонних и многосторонних отношений стран, а также региональные и международные вопросы"

– пресс-служба МИД Азербайджана

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Анталью накануне. Сегодня также состоялось выступление главы российского внешнеполитического ведомства на форуме.

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