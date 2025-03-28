Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном запустят позже запланированного

Россия и Турция снова отложили запуск парома между Сочи и Трабзоном. На данный момент нет информации, когда именно паром снова начнет ходить по данному направлению.

Запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном отложили на неопределенный срок. Об этом 11 апреля поведали в Ассоциации туроператоров России.

"Запуск парома Seabridge из Сочи в Трабзон откладывается на неопределенное время"

– АТОР

Последний на данный момент паром по этому направлению ходил 14 лет назад. Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном осуществлялось в период с 1993 по 2011 год.

Напомним, сегодня в Турции стартует Дипломатический форум в Анталье. Ожидается, что его посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его предыдущий визит в республику состоялся в двадцатых числах февраля.

На следующей неделе авиакомпания "ИрАэро" запустит рейсы из Саратова в Анталью. Первый такой рейс запланирован на 19 апреля.