Зангезурский коридор даст шанс Армении выйти из экономический изоляции - Баку

О новых перспективах, которые может открыть для Армении Зангезурский коридор рассказал на Дипломатическом форуме в Анталье представитель президента Азербайджана. Армения сможет интегрироваться в регион и избавиться от экономической изоляции.

Зангезурский коридор станет для Армении хорошей возможностью получить экономическую выгоду и поспособствовать в развитии Южного Кавказа, такое заявление в рамках выступления на Анталийском дипломатическом форуме сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Зангезурский коридор представляет собой хороший шанс для Армении, которая в настоящее время находится в полной экономической изоляции, реинтегрироваться в регион"

– Эльчин Амирбеков

Коридор является важнейшим инфраструктурным проектом, и став его частью Армения сможет получить экономическую выгоду, а также внести вклад в стратегическое значение региона.

Тюркский мир, с его важным геостратегическим положением на стыке Востока и Запада, уже является глобальным транспортным узлом, подчеркнул он. Улучшение инфраструктуры в регионе поможет повысить устойчивость и усилить геоэкономическую и геополитическую значимость вовлеченных стран.

"Азербайджан, извлекая выгоду из своего геоэкономического положения, стратегической автономии и существующей критически важной инфраструктуры, играет ключевую роль в соединении Востока и Запада"

– Эльчин Амирбеков

Также в своем выступлении представитель азербайджанского лидера указал на важную роль Срединного коридора (ТМТМ). Азербайджан, вместе с партнерами из Центральной Азии и Турции, уже эксплуатирует Транскаспийский маршрут. Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность данного международного маршрута, станет настоящим прорывом для региона, заявил Амирбеков.

"Зангезурский коридор значительно увеличит пропускную способность Среднего коридора до 10-12 миллионов тонн в год"

– Эльчин Амирбеков