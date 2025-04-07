Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Поездка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным – еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
"Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной"
- Кэролайн Ливитт
Он отметила, что США имеют определенные рычаги влияния на переговорах о сделке о мире и готовы их использовать.
Официальный представитель Белого Дома добавила, что президент США Дональд Трамп намерен довести дело о прекращении огня до конца.
Напомним, что сегодня днем Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Там он встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и самим президентом России Владимиром Путиным.