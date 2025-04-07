Вестник Кавказа

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина
© Фото: сайт Кремля
Сегодня состоялся визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме назвали их встречу еще один шагом на пути к миру на Украине.

Поездка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным – еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной"

- Кэролайн Ливитт

Он отметила, что США имеют определенные рычаги влияния на переговорах о сделке о мире и готовы их использовать.

Официальный представитель Белого Дома добавила, что президент США Дональд Трамп намерен довести дело о прекращении огня до конца.

Напомним, что сегодня днем Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Там он встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и самим президентом России Владимиром Путиным.

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