Кто такой Стив Уиткофф: бизнесмен, дипломат и близкий друг Трампа

Внешняя политика США курируется государственным департаментом и госсекретарем, должность которого на сегодняшний день занимает Марко Рубио. Однако при второй администрации Трампа куда более заметную роль в решении международных вопросов играет Стив Уиткофф - близкий друг нынешнего президента США, миллиардер и дипломат.

Кто такой Стивен Уиткофф?

Стивену Уиткоффу 67 лет, он еврей по национальности, ближайший соратник американского президента, основатель и владелец собственной компании, а с января 2025 года официально советник Трампа по Ближнему Востоку. До инаугурации Трампа никогда не занимал ни дипломатических, ни политических должностей, а карьеру построил на строительстве, продаже и покупке недвижимости преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Флориде. Forbes оценивает состояние Уиткоффа в 2 миллиарда долларов. За свою недолгую карьеру ему удалось обеспечить первый этап перемирия между Израилем и Хамас, а также договориться об освобождении из российской тюрьмы американца Марка Фогеля.

© Фото: U.S. Department of State from United States

Биография Уиткоффа

Родился Стив Уиткофф в Нью-Йорке в 1957 году. Его отец занимался пошивом женских пальто. Его дедушка и бабушка по папиной линии - польские эмигранты. Фамилия дедушки - Виткофски. В 1983 году Уиткофф получил образование юриста в нью-йоркском частном Университете Хофстра.

После окончания обучения работал юристом по недвижимости. Через несколько лет вместе с партнером Лэрри Глаком основал агентство, которое занималось покупкой недвижимости.

К середине 1990-х Уиткофф стал работать один, сосредоточившись на покупке нью-йоркских офисных зданий, которые продавались значительно дешевле из-за кризиса недвижимости конца 1980-х. Для покупки недвижимости деньги будущий дипломат брал в кредит, в том числе и в Lehman Brothers, обанкротившейся в 2008 году. Успехи в сфере приобретения недвижимости побудили его в 2000-х годах попытаться купить знаменитый Крайслер-билдинг, однако сделка не удалась.

В последние годы занимается недвижимостью в Южной Флориде, продавая дома стоимостью от 2 до 10 миллионов долларов. Его компания Witkoff Group владеет люксовой недвижимостью в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде и в Великобритании.

Семья Стива Уиткоффа

C 1987 годе Стивен Уиткофф женат на Лорен Уиткофф. Как и сам Уиткофф, Лорен - бывший юрист, а сегодня занимает должность исполнительного директора по продажам и маркетингу в Witkoff Group. У Стивена и Лорен трое сыновей. Алекс и Стив - сооснователи криптоплатформы World Liberty Financial, принадлежащей Дональду Трампу. Алекс также занимает должность генерального директора в компании отца. Сын Уиткоффов Эндрю умер от передозировки опиодиами в 2011 году.

© Фото: U.S. Department of State from United States

Как Уиткофф встретил Трампа?

По словам самого Стива Уиткоффа, с Дональдом Трампом он познакомился еще будучи юристом. Сын Уиткоффа, Алекс, говорит, что Трамп стал "величайшим вдохновением для отца", благодаря которому он решился начать бизнес в сфере недвижимости.

Выступая на национальной съезде Республиканской партии в 2024 году, Уиткофф сказал, что никогда не встречал более сопереживающего человека, чем Трамп. Он добавил, что Трамп был рядом в самые трудные дни его жизни. Сам Уиткофф был одним из первых, кто выступил на стороне защиты, когда Трампа обвиняли по делу о мошенничестве в 2023-2024 годах.

Путь Уиткоффа к политике

Стив Уиткофф поддерживал Дональда Трампа с первых дней его предвыборной кампании. В команде будущего 47-го президента США он играл роль человека, собирающего средства, в том числе и у доноров-евреев, не в последнюю очередь благодаря своему происхождению. Он также умело улаживал конфликты, возникающие у Трампа с соперниками и соратниками. В ноябре, после того как Трамп победил на президентских выборах, Уиткофф был назначен советником по Ближнему Востоку. Официально в должность Уиткофф вступил в январе после инаугурации Трампа.

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Насколько Уиткофф хороший дипломат?

По словам коллег Стива Уиткоффа в сфере недвижимости, он умный, обаятельный и талантливый переговорщик, который знает свои слабые и сильные стороны. Многие сомневались в целесообразности его назначения из-за отсутствия надлежащего опыта, тем не менее ему удалось еще до официального вступления в должность обеспечить первую фазу перемирия между Израилем и Хамас, благодаря чему между сторонами произошел обмен заложниками и военнопленными. По словам самого Уиткоффа, сейчас у него самая лучшая работа в мире, где он может сделать нечто значимое и не только для себя.