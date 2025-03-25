Вестник Кавказа

Автобусам и легковушкам открыли проезд через "Верхний Ларс"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легковых машин и автобусов. Ранее проезд был закрыт из-за ухудшения погодных условий.

Легковым автомобилям и автобусам разрешили движение через пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, пишет Федеральная таможенная служба.

В ведомстве также подчеркнули, что проезд большегрузному транспорту через пункт пропуска в обоих направлениях в настоящее время остается приостановленным.

Ранее в ФСТ заявили о приостановке движения всех автомобилей. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии.

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