Вестник Кавказа

Возможности расширения сотрудничества обсудили Ереван и Лондон

Стефана Даути и Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава армянского МИД пообщался сегодня с британским госминистром. Переговоры были посвящены расширению связей между двумя странами.

В Турции 11 апреля прошла встреча главы МИД Армении и госминистра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского министерства.

Переговоры Арарата Мирзояна и Стефана Даути прошли в рамках Анатолийского дипломатического форума.

Центральной темой разговора стали перспективы расширения связей между Ереваном и Лондоном.

"Установленный между нашими странами стратегический диалог создал прочную основу для развития качественно нового и более глубокого сотрудничества в различных областях, и мы продолжаем совместные усилия в этом направлении"

– Арарат Мирзоян

Помимо этого, министры поговорили об обстановке на Южном Кавказе. В частности, они коснулись темы мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Министр Мирзоян особо отметил четкую позицию Армении в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном как важной вехи для установления стабильности на Южном Кавказе"

– глава МИД РА

Участники встречи также затронули вопросы гуманитарного сотрудничества и взаимодействия на многосторонних платформах.

Напомним, накануне Великобритания объявила о новых ограничительных мерах в отношении грузинских чиновников. На этот раз под санкции попали четыре человека. Таким образом, теперь в санкционных списках Лондона значатся 11 чиновников из Грузии.

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