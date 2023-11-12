Возможности расширения сотрудничества обсудили Ереван и Лондон

В Турции 11 апреля прошла встреча главы МИД Армении и госминистра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского министерства.
Переговоры Арарата Мирзояна и Стефана Даути прошли в рамках Анатолийского дипломатического форума.
Центральной темой разговора стали перспективы расширения связей между Ереваном и Лондоном.
"Установленный между нашими странами стратегический диалог создал прочную основу для развития качественно нового и более глубокого сотрудничества в различных областях, и мы продолжаем совместные усилия в этом направлении"
– Арарат Мирзоян
Помимо этого, министры поговорили об обстановке на Южном Кавказе. В частности, они коснулись темы мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
"Министр Мирзоян особо отметил четкую позицию Армении в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном как важной вехи для установления стабильности на Южном Кавказе"
– глава МИД РА
Участники встречи также затронули вопросы гуманитарного сотрудничества и взаимодействия на многосторонних платформах.
Напомним, накануне Великобритания объявила о новых ограничительных мерах в отношении грузинских чиновников. На этот раз под санкции попали четыре человека. Таким образом, теперь в санкционных списках Лондона значатся 11 чиновников из Грузии.