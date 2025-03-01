Вестник Кавказа

Сердар Кылыч: у Турции нет причин открывать границу с Арменией

Сердар Кылыч: у Турции нет причин открывать границу с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара и Ереван продолжают переговоры по нормализации отношений. Прогресса в вопросе открытия границ между странами пока нет.

Прогресса в вопросе открытия границы между Турцией и Арменией на сегодняшний день нет. Об этом сообщил турецкий спецпредставитель по нормализации отношений с республикой Южного Кавказа.

"Нет, по этому поводу подвижек нет"

– Сердар Кылыч

Говоря о дате следующих переговоров, он подчеркнул, что Анкара заинтересована в развитии процесса и находится в контакте с Ереваном.

Ранее на полях Анталийского дипломатического форума прошли переговоры спецпредставителей двух стран. По ее итогам вице-спикер парламента РА Рубен Рубинян отметил, что на была положительной.

Напомним, накануне стороны провели переговоры на уровне заместителей глав МИД. Главной темой обсуждения стала нормализация отношений между странами.

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