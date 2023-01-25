Экс-чемпион UFC хочет выступить на турнире в Баку

Петр Ян заявил о желании подраться на турнире UFC в Баку. Ранее он вызвал на поединок соотечественника Умара Нурмагомедова.

Российский боец UFC в легчайшем весе, бывший чемпион промоушена Петр Ян заявил о своей готовности выступить на июньском турнире организации в Азербайджане.

На своей странице в социальной сети спортсмен выразил надежду, что "найдется достойный вызов на поединок в Баку". Он также добавил, что может подраться и в июле в Абу-Даби.

Ранее Ян вызвал на бой Умара Нурмагомедова. Команда последнего сказала, что Умар будет готов осенью. Сам Нурмагомедов сообщил, что не подерется с поломанной рукой.

Стоит добавить, что турнир UFC, по неофициальной информации, состоится в Баку 21 июня.