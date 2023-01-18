Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна в UFC

Петр Ян захотел подраться с Умаром Нурмагомедовым. В свою очередь, Нурмагомедов заявил, что приятно удивлен.

Экс-чемпион UFC среди легчайшевесов Петр Ян на своей странице в социальной сети вызвал бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова на поединок.

Россиянин предложил соотечественнику провести бой на дебютном турнире промоушена в Азербайджане в июне. Он также сказал, что готов встретиться в Абу-Даби.

Нурмагомедов отреагировал на заявление Яна, сказав, что "приятно удивлен вызову". Помимо этого, спортсмен добавил, что желает подраться в октябре в Абу-Даби.

Стоит отметить, что на счет 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений. В активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и один проигрыш.