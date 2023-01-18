Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна в UFC

Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна в UFC
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Петр Ян захотел подраться с Умаром Нурмагомедовым. В свою очередь, Нурмагомедов заявил, что приятно удивлен.

Экс-чемпион UFC среди легчайшевесов Петр Ян на своей странице в социальной сети вызвал бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова на поединок.

Россиянин предложил соотечественнику провести бой на дебютном турнире промоушена в Азербайджане в июне. Он также сказал, что готов встретиться в Абу-Даби.

Нурмагомедов отреагировал на заявление Яна, сказав, что "приятно удивлен вызову". Помимо этого, спортсмен добавил, что желает подраться в октябре в Абу-Даби.

Стоит отметить, что на счет 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений. В активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и один проигрыш.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
605 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двалишвили хочет еще раз сразиться с Яном

Двалишвили хочет еще раз сразиться с Яном

Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC

Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC

Нурмагомедов и Ян могут провести поединок в UFC

Нурмагомедов и Ян могут провести поединок в UFC

Безвыигрышная серия Петра Яна закончилась

Безвыигрышная серия Петра Яна закончилась

Российский десант в UFC: от Волкова до Шары Буллета 

Российский десант в UFC: от Волкова до Шары Буллета 

Лучшие бойцы UFC – кто они?

Лучшие бойцы UFC – кто они?

Ян уступил Двалишвили на турнире в США и травмировал ногу

Ян уступил Двалишвили на турнире в США и травмировал ногу

Петр Ян согласился на бой с грузинским бойцом UFC

Петр Ян согласился на бой с грузинским бойцом UFC

Внешний вид бойца UFC не устроил сотрудников ресторана

Внешний вид бойца UFC не устроил сотрудников ресторана

Ян и Физиев узнали своих соперников на UFC

Ян и Физиев узнали своих соперников на UFC

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы