Новую защиту титула проведет Нурмагомедов 25 января

Усман Нурмагомедов вернется в октагон 25 января. Ему предстоит защита чемпионского титула против ирландца Пола Хьюза. Усман не знает поражений и имеет 18 побед.
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов выйдет в клетку для защиты чемпионского титула Bellator среди легковесов 25 января.
Бойцовский турнир пройдет в Дубае. Противником дагестанца станет представитель Ирландии Пол Хьюз, который за свою карьеру одержал 17 побед и дважды проиграл.
Стоит добавить, что 26-летний Усман не знает поражений. Он является действующим чемпионом бойцовской организации и на своем счету имеет 18 побед.