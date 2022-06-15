Вестник Кавказа

Новую защиту титула проведет Нурмагомедов 25 января

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Усман Нурмагомедов вернется в октагон 25 января. Ему предстоит защита чемпионского титула против ирландца Пола Хьюза. Усман не знает поражений и имеет 18 побед.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов выйдет в клетку для защиты чемпионского титула Bellator среди легковесов 25 января.

Бойцовский турнир пройдет в Дубае. Противником дагестанца станет представитель Ирландии Пол Хьюз, который за свою карьеру одержал 17 побед и дважды проиграл.

Стоит добавить, что 26-летний Усман не знает поражений. Он является действующим чемпионом бойцовской организации и на своем счету имеет 18 побед.

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