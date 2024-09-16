Нурмагомедова отстранили от боев на 6 месяцев

Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода. Он сломал руку во время проигранного поединка против Мераба Двалишвили.

Российский боец UFС Умар Нурмагомедов на 6 месяцев отстранен от спортивной деятельности, пишет портал MMA Junkie издания USA Today.

Указано, что россиянин получил перелом левой руки во время недавнего поединка против чемпиона промоушена грузияна Мераба Двалишвили.

Подчеркивается, что решение об отстранении вынесла атлетическая комиссия Калифорнии.

Напомним, 19 января Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей.