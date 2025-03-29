ЧП с мазутом не повлияет на курортный сезон в Крыму – власти

Крымские пляжи на сегодняшний день полностью очищены от мазута, так что можно ожидать, что произошедшее в декабре крушение танкеров не повлияет на показатели летнего сезона, уверены в руководстве республики.

Прогноз по ситуации с отдыхом в Крыму незадолго до начала летнего сезона благоприятный – его огласил глава региона Сергей Аксенов.

Соответствующие выводы он сделал выступая на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, оно проходило под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Аксенова, бронирования на лето увеличились почти на треть (точнее, на 30%) относительно аналогичного периода минувшего года.

Что касается ситуации по мазуту, который оказался в море в результате крушения танкеров в Керченском проливе в декабре и затем неоднократно попадал на пляжи Крыма и Кубани, то глава региона оценил ее как спокойную.

"Хочу сказать, что пляжи все вычищены, выбросы незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона"

– Аксенов

В общей сложности, добавил он, летом к услугам туристов будут доступны 340 пляжей. Сведения об их состоянии можно будет найти на сайте Минкуроротов Крыма, но чуть позже, с 20 апреля.

Что касается гостиниц и пансионатов, то, указал Аксенов, в целом в Крыму летом будут работать порядка 1,1 тыс официальных средств размещения.