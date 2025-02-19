Пляжи Сочи, Геленджика, Туапсе и Крыма свободны от мазута – Роспотребнадзор

Морская вода, песок и воздух на самых популярных курортах Кубани (в том числе в Сочи) и Крыма полностью безопасны. По данным Роспотребнадзора, следов мазута на них не обнаружено.

Выбросов мазута и других вредных веществ не нашли специалисты Роспотребнадзора в Сочи, Геленджике, Джубге, Туапсе и других курортах Краснодарского края, а также Крыму, рассказали в пресс-службе ведомства.

"На территории муниципального образования город-курорт Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск, Республики Крым и г. Севастополь также не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей"

– Роспотребнадзор

В службе подчеркнули, что перечисленные курорты совершенно безопасны для отдыха.

Кроме того, отметили в Роспотребнадзоре, отклонений от нормальных показателей не обнаружено также в рыбе и в питьевой воде на Кубани и в Крыму.

В ведомстве заверили, что тщательно отслеживают качество рыбы и морепродуктов (устриц и мидий) из Черного моря. В общей сложности за все время с момента крушения танкеров были выполнены 2,8 тыс проверок. За этот период также были взяты примерно 17 тыс проб, организовано более 52 тыс исследований, в том числе рыбы и морепродуктов.