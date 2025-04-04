Эрдоган обсудил с Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Сирии

В Сирии есть силы, желающие повторить хаос в стране, заявил президент Турции Эрдоган в разговоре с сирийским лидером аш-Шараа. Их встреча прошла в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в рамках IV Дипломатического форума в Анталье.

Эрдоган передал, что сегодня в Сирии существуют определенные силы, желающие повторения хаоса в стране. Турция рада, что подобные попытки успешно пресекаются.

Турецкий президент также выразил уверенность в том, что текущий период станет для Сирии эрой стабильности, благополучия и безопасности. Анкара продолжит усилия по отмене международных санкций в отношении Арабской Республики и предпримет шаги по расширению сотрудничества с Дамаском в экономике и торговле.

"Турция, как и прежде, продолжит оказывать поддержку восстановлению стабильности в Сирии"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что Дипломатический форум в Анталье продлится с 11 по 13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".