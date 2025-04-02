Вестник Кавказа

Турция хочет избежать конфликта с Израилем в Сирии

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава МИД Турции сообщил об отсутствия настроя у республики на конфронтацию с Израилем в Сирии. По его словам, Анкаре это не нужно.

Турции не нужен конфликт в Сирии ни с Израилем, ни с любой другой страной. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

В эфире CNN Turk он отметил при этом, что Турция не может позволить, чтоб на территории САР происходили событие, угрожающие их национальной безопасности.

"Мы не можем позволить, чтобы Сирия снова оказалась в состоянии внутреннего конфликта, операции или провокации, угрожающих национальной безопасности Турции. Мы не будем просто наблюдать"

– Хакан Фидан

Он также рассказал, собирается ли Турция наращивать военное присутствие в Сирии.

"Сирия действительно способна преодолеть многие свои проблемы с поддержкой Турции. Для начала у нас есть намерение, затем - потенциал, а затем – видение"

– глава внешнеполитического ведомства

Несколько дней назад в Израиле сообщили, что выступают против появления турецких военных баз в Сирии и намерены помешать Анкаре создать их.

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