Грузия не планирует присоединяться к формату "3+3"

Грузия не станет частью формата "3+3" по Южному Кавказу, об этом заявила глава МИД страны. Она отметила, что причина в том, что Тбилиси не сотрудничает с Москвой.

Платформа "3+3" по Южному Кавказу так и останется неполной – грузинское руководство не намерено присоединяться к формату, сообщила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

"Грузия не является частью этого формата. Мы сотрудничаем со всеми соседями, кроме России, и на то есть причина, <...> по которой мы не можем и не рассматриваем то, чтобы быть частью этого формата"

– министр

Напомним, консультативная региональная платформа "3+3" изначально должна была объединить три республики Южного Кавказа – Азербайджан, Армению и Грузию, а также три крупных региональных игрока: Россию, Турцию и Иран. Формат сотрудничества "3+3" был предложен Азербайджаном и Турцией в конце 2020 года. Все страны, кроме Грузии, поддержали инициативу.