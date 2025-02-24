Вестник Кавказа

Россия и Турция тесно взаимодействуют в рамках "3+3" – МИД РФ

Россия и Турция тесно взаимодействуют в рамках "3+3" – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России рассказали о сотрудничестве Москвы и Анкары в рамках формата "3+3". Россия и Турция кровно заинтересованы в мире на Южном Кавказе, отметили в ведомстве.

В министерстве иностранных дел России дали оценку сотрудничества Москвы и Анкары по Южному Кавказу. В ведомстве на запрос "Вестника Кавказа" рассказали о перспективах развития взаимодействия сторон в формате "3+3".

На этой неделе главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели встречу в Анкаре. Обсуждалось, в том числе, и взаимодействие по Южному Кавказу.

В МИД РФ подчеркнули, что и Россия, и Турция, как ближайшие соседи, хотят видеть в регионе мир и стабильность. "Как известно, Россия и Турция являются ближайшими соседями стран Южного Кавказа. Москва и Анкара кровно заинтересованы в стабильности, безопасности и устойчивом развитии этого региона", - говорится в сообщении ведомства.

Москва тесно взаимодействует с турецкими партнерами в рамках платформы регионального сотрудничества "3+3", последнее заседание формата на уровне глав МИД состоялось в Стамбуле 18 октября 2024 года, напомнили в министерстве. По итогам этого заседания было принято совместное заявление, в котором закреплена ведущая роль государств-участников в укреплении доверия, процветания и стабильности в регионе. "Это принципиально важный момент, поскольку условлено работать на основе принципа "региональным вопросам – региональные решения" без интрузивного вмешательства извне", - подчеркнули в МИД России.

"В настоящее время в контактах Москвы, Анкары и других столиц "3+3" прорабатываются дальнейшие шаги по согласованным направлениям сотрудничества в сфере транспорта, торговли, энергетики и культуры", - говорится в сообщении МИД РФ.

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