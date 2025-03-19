Ситуация на Верхнем Ларсе: проезд закрыт для всех видов транспорта

Неблагоприятные погодные условия снова закрыли Верхний Ларс для транспорта. Проезд закрыт с прошлой ночи до особого распоряжения.
В МЧС Северной Осетии сообщают о том, что проезд через российско-грузинскую границу приостановлен из-за непогоды.
В настоящее время на фоне неблагоприятной погоды на территории Грузии и отсутствия возможности обеспечить безопасный проезд, а также с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции граница закрыта, проинформировал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Герман Габараев.
"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.40 11 апреля 2025 года до особого распоряжения"
– МЧС Северной Осетии
В Грузии на участке Гудаури-Коби объявлена лавинная опасность.