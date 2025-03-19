Вестник Кавказа

Ситуация на Верхнем Ларсе: проезд закрыт для всех видов транспорта

Ситуация на Верхнем Ларсе: проезд закрыт для всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неблагоприятные погодные условия снова закрыли Верхний Ларс для транспорта. Проезд закрыт с прошлой ночи до особого распоряжения.

В МЧС Северной Осетии сообщают о том, что проезд через российско-грузинскую границу приостановлен из-за непогоды.

В настоящее время на фоне неблагоприятной погоды на территории Грузии и отсутствия возможности обеспечить безопасный проезд, а также с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции граница закрыта, проинформировал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Герман Габараев.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.40 11 апреля  2025 года до особого распоряжения"

– МЧС Северной Осетии

В Грузии на участке Гудаури-Коби объявлена лавинная опасность.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобусам и легковушкам открыли проезд через &quot;Верхний Ларс&quot;

Автобусам и легковушкам открыли проезд через "Верхний Ларс"

Легковым машинам разрешили движение через &quot;Верхний Ларс&quot;

Легковым машинам разрешили движение через "Верхний Ларс"

Режим ЧС введен в Северной Осетии

Режим ЧС введен в Северной Осетии

&quot;Верхний Ларс&quot; снова встал из-за погоды

"Верхний Ларс" снова встал из-за погоды

Тысячи фур хотят проехать через Верхний Ларс

Тысячи фур хотят проехать через Верхний Ларс

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы