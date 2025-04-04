Чавушоглу рассказал о трансформации мировой системы

Миропорядок в данный момент подвергается фрагментации, так что странам необходимо научиться адаптироваться к меняющимся реалиям, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сложившаяся на протяжении последних десятилетий мировая система проходит через стадию глубоких изменений, заявил глава делегации Турции в ПА НАТО, экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на 4-м Дипломатическом форуме в Анталье.

По его словам, миропорядок подвергается процессу фрагментации: наблюдается смена альянсов, пропадает традиционное деление на Восток и Запад, и эти тенденции лишь усиливаются.

"Международная система, которую мы знали десятилетиями, претерпевает глубокую трансформацию"

– Чавушоглу

Дипломат также обратил внимание на такие тенденции, как активизация многополярности и слом базирующегося на правилах миропорядка.

Теперь, отметил экс-глава МИД, начинают складываться новые альянсы, которые основываются на общих интересах в торгово-экономической сфере и в безопасности.

Чавушоглу указал на то, что сегодня дипломатия должна быть гибкой. Страны должны научиться поддерживать контакты в том числе через партнерство, не прибегая к одному лишь соперничеству.

Глава турецкой делегации в ПА НАТО пояснил, что нынешний переходный период в одно и то же время предоставляет новые возможности и чреват рисками. Поэтому дипломат призвал политиков быть дальновидными и стремиться способность к адаптации, чему помогут, по его словам, эксперты в ходе обсуждений на форуме.