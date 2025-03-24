Грузия продолжает бороться с иностранным вмешательством - Бочоришвили

Глава МИД Грузии заявила, что стране еще нужно бороться с иностранным вмешательством. Она сказала, что иностранные политики используют все инструменты для влияния на Тбилиси.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили обвинила иностранных политиков в использовании различных инструментов с целью повлиять на внутреннюю ситуацию в стране.

Она подчеркнула, что Грузия является независимым государством, которое борется за свою свободу и суверенитет. Министр добавила, что страна продолжит бороться и справляться с вызовами.

По словам Бочоришвили, одним из таких вызовов считается иностранное вмешательство. Глава ведомства сказала, что попытки повлиять на внутренние процессы внутри страны сегодня видны.