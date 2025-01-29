Вестник Кавказа

ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии

ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии
© Фото: сайт ПАСЕ
ПАСЕ выступила с очередной критической резолюцией по Грузии. Члены ассамблеи подвергли критике ряд законов, а также расследование деятельности чиновников Саакашвили.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Грузии. За документ проголосовали 89 членов Ассамблеи, трое выступили против, пятеро воздержались.

ПАСЕ выступила с критикой ряда законопроектов в Грузии. В частности, парламентарии выступили против поправок в Избирательный кодекс, а также подвергли критике принятие закона об иноагентах FARA. 

Осудили члены ассамблеи и создание следственной комиссии при парламенте Грузии, которая расследует преступления приближенных экс-президента Михаила Саакашвили и "Единого национального движения". 

В ПАСЕ также отметили, что ухудшение ситуации с демократией и отсутствие результатов по другим резолюциям может повлиять на полномочия будущей делегации Грузии. 

Напомним, что Грузия в конце января приостановила свое участие в ПАСЕ. Это произошло после признания мандата Грузии с ограничениями. Для полного признания в ассамблее потребовали от властей страны пойти на уступки политического характера, Тбилиси отказался и отозвал делегацию.

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