ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии

ПАСЕ выступила с очередной критической резолюцией по Грузии. Члены ассамблеи подвергли критике ряд законов, а также расследование деятельности чиновников Саакашвили.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Грузии. За документ проголосовали 89 членов Ассамблеи, трое выступили против, пятеро воздержались.

ПАСЕ выступила с критикой ряда законопроектов в Грузии. В частности, парламентарии выступили против поправок в Избирательный кодекс, а также подвергли критике принятие закона об иноагентах FARA.

Осудили члены ассамблеи и создание следственной комиссии при парламенте Грузии, которая расследует преступления приближенных экс-президента Михаила Саакашвили и "Единого национального движения".

В ПАСЕ также отметили, что ухудшение ситуации с демократией и отсутствие результатов по другим резолюциям может повлиять на полномочия будущей делегации Грузии.

Напомним, что Грузия в конце января приостановила свое участие в ПАСЕ. Это произошло после признания мандата Грузии с ограничениями. Для полного признания в ассамблее потребовали от властей страны пойти на уступки политического характера, Тбилиси отказался и отозвал делегацию.