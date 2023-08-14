© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Армении и сепаратисты, окопавшиеся в Ханкенди, предпринимают попытки навязать мировому сообществу мысль о том, что Азербайджан якобы взял в блокаду карабахских армян и инспирировал гуманитарную катастрофу, пытаясь уморить людей голодом.

Такой бесчеловечный план, как утверждают в Ереване, реализуется посредством азербайджанского пограничного пункта пропуска (ППП) в Лачинском коридоре. Некоторые верят.

В Баку аргументами и фактами опровергают все эти обвинения. Там договорились с представителями Международного комитета Красного креста (МККК) об использовании ими дороги Агдам - Ханкенди для грузоперевозок, а через сутки после этого планировалось интенсифицировать движение на Лачинской дороге под эгидой МККК. Кроме того, Баку инициировал в Евлахе с представителями армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана.

Последние сначала согласились, а потом вдруг неожиданно отказались. Эту информацию, кстати, подтвердили и в российском МИДе.

Такое деструктивное поведение наводит на мысль, что в Армении эту тему намерены превратить в инструмент политических манипуляций. Похоже, там действительно не заинтересованы в конструктивном диалоге во имя мира и стабильности в регионе. Пока действия армянской стороны не получается расценить иначе как грубое нарушение международного права и настойчивую агрессию в целях нарушения государственных границ Азербайджана под прикрытием "гуманитарной акции".

Почему вообще Азербайджан должен определять, что давать, что не давать?

- задается наивно-провокационным вопросом беглый российский олигарх, в течение нескольких месяцев занимавший пост госминистра фейковой "НКР" и пытавшийся нажиться за счет эксплуатации азербайджанских месторождений Рубен Варданян.

Мошенники вроде Варданяна, распространяя подобного рода месседжи, прекрасно понимают, что гуманитарные акции по доставке продовольствия нуждающимся - чувствительная тема для западных СМИ, где порой неразборчиво относятся к материалам о причинах возникшего конфликта и уж тем более не "докапываются" до истинных мотивов происходящего.

Какой самый короткий путь доставки грузов?

Если, как утверждает Варданян и его сторонники, в Ханкенди царит голод, а они только и думают, как быстрее решить эту проблему, то давайте посмотрим, какой путь может быть оптимальным для оперативный доставки продовольствия:

Из Еревана до Горуса 240 км. От Горуса до Ханкенди 100 км. Получается для доставки продовольствия жителям Ханкенди надо преодолеть 340 км. От Гянджи до Агдама 130 километров. От Агдама до Ханкенди 25 километров. Если по линии Красного креста доставлять груз до Гянджинского аэропорта, а не в Ереван, то надо будет преодолеть не 340 километров, а всего 155 километров. Есть еще более короткий путь: по территории Азербайджана доставлять продовольствие через Физулинский аэропорт. От Физули до Ханкенди всего 65 километров. Причем при таком варианте доставки не будет задействована территория другой суверенной республики - Армении.

Таким образом, рождается вполне законный и прагматичный вопрос: если можно преодолеть всего 65 км от Физули до Ханкенди, почему "Красный крест" должен тратиться на дорогу Ереван - Ханкенди протяженностью 345 километров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего опасается Баку?

Сейчас сепаратисты добиваются фактически бесконтрольного проезда машин по Лачинской дороге, но подобный вариант не устраивает Баку по нескольким причинам:

Нарушается территориальная целостность Азербайджана.

На его территории продолжают оставаться террористические силы в количестве 10 тыс. человек. По существу, в нынешней ситуации, когда незаконные вооруженные формирования не выведены с территории Азербайджана, бесконтрольный Лачинский коридор лишь усиливает террористов, поскольку именно по этой дороге они поставляли вооружение.

Мошенники вроде Варданяна создают искусственные проблемы, узурпировав права карабахских армян.

В западных СМИ ведется клеветническая пропаганда в отношении Азербайджана.

Как действуют реваншисты?

Если быть до конца честным, то силы, ратующие за то, чтобы Азербайджан отказался от контроля за Лачинским коридором, собираются поставлять по нему не продовольствие, а оружие и резерв для террористических формирований. Именно поэтому армянская сторона и противится открытию других путей.

С 14 июля силы, заинтересованные в продолжении конфликта, начали новую компанию в Ереване, Ханкенди, а также в диаспоральных структурах на Западе. Ратуя за открытие Лачинского коридора, они проводят демонстрации, нагнетают обстановку в войсках. Их цель - ослабить премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана, и обеспечить приход к власти партии войны.

С подачи сепаратистов в западных СМИ началась шумиха с использованием терминов "голод" и "геноцид", демонстрацией застрявших машин с гуманитарным грузом, которые якобы не пропускает азербайджанское правительство, и призывами защищать интересы армянской общины Карабаха.

Замалчивается, что Азербайджан готов не только пропускать гуманитарные грузы, но и сам намерен доставлять продовольствие ля своих граждан по дорогое Агдам - Ханкенди. Но сепаратисты против этого.

Как решить проблему?

Первостепенным вопросом уже который год остается вывод из Ханкенди тех самых 10 тыс. участников незаконных вооруженных формирований, которые должны были покинуть город сразу после ввода туда российского миротворческого контингента.

Если международные структуры действительно хотят мира в регионе, то они должны приять во внимание позицию законных властей Азербайджана. Только тогда будут решены как проблемы вывода террористов, так и беспрерывного обеспечения продовольствием населения Ханкенди.

После установления легитимной власти Азербайджана в Ханкенди конфликт закончится и наступит долгожданный мир. Собственно, Никол Пашинян взял обязательство по выводу войск из Азербайджана, но этого так и не было сделано. Вероятно, требование выполнения этого обещания армянской стороной и должно стать темой мировых СМИ.

Сейчас Азербайджан собирается отправить своим гражданам в Карабахском экономическом районе большую партию продовольствия и гуманитарной помощи. Кроме того, никаких препятствий со стороны Азербайджана для прохождения через ППП "Лачин" на государственной границе нет. Лица армянского происхождения могут беспрепятственно пересекать "Лачин" в любое время суток. Сегодня утром, кстати, состоялся очередной переход армянских жителей Карабаха в направлении Ханкенди - Горус.

О чем теперь будут говорить в западных СМИ?