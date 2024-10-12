"Карабах" создаст альянс футбольных клубов для борьбы с климатическими изменениями

Футбол является самой популярной игрой в мире, а рынок игры растет с каждым годом. Использовать возможности футбольных клубов в решении экологических задач предложил агдамский "Карабах" на COP29 в Баку.

Агдамский "Карабах" выступил инициатором создания альянса футбольных клубов, вовлеченных в мировую климатическую повестку.

Отмечается, что проект получил одобрение Департамента ООН по спорту и изменению климата. Первая встреча в рамках альянса футбольных клубов пройдет 16 ноября в зале «Насими» Голубой зоны.

Сообщается, что сотрудничать с "Карабахом" согласились многие клубы из Европы, имеющие богатый опыт работы в области экологии. Участники альянса предложат инициативы, направленные на расширение взаимодействия футбольных властей и экологических организаций.