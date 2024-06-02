Вестник Кавказа

Президент ФИФА провел в Баку встречу с Ильхамом Алиевым

Джанни Инфантино и Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Азербайджанский лидер принял сегодня в Баку президента ФИФА. Одной из главных тем встречи стали перспективы развития сотрудничества между республикой и организацией.

Во вторник, 12 ноября, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В рамках беседы было акцентировано внимание на том, что республика Южного Кавказа проявляет большую заботу на государственном уровне о футболе и других вида спорта.

Отмечалось также успешное взаимодействие Азербайджана с ФИФА. Стороны выразили уверенность в продолжении сотрудничества и поговорили об организации ФИФА мероприятий в стране.

В ходе встречи Инфантино подарил азербайджанскому лидеру различные подарки, включая специально созданный мяч, на котором написаны имя и фамилия президента АР.

В свою очередь, Ильхам Алиев выразил благодарность руководителю организацию за поддержку развития футбола в республике.

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