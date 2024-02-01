Вестник Кавказа

Агдамский промпарк набирает обороты

Агдамский промпарк набирает обороты
© Фото: государственное агентство занятости Азербайджана
В Азербайджане сегодня прошел медиа-тур в Агдамский промышленный парк, участники которого воочию убедились, как развивается новый промышленный центр в Карабахском экономическом районе страны.

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня провело медиа-тур в промышленный парк в Агдамском районе Карабаха, сообщили в пресс-службе агентства.

Успехи налицо - Агдамский промышленный парк одна из важнейших составляющих всего Карабахского экономического района страны, и он постоянно растет: на его предприятиях уже работают более ста человек, подавляющее большинство из которых – это бывшие вынужденные переселенцы, передает АЗЕРТАДЖ.

Промпарк уже играет огромную роль в возрождении освобожденных от армянской оккупации территорий, демонстрируя богатый промышленный потенциал Карабаха и обеспечивая полную занятость его населения.

На производстве его промышленных предприятий организованы и курсы профессиональной подготовки, на которых освоить новух специальность могут все желающие – их уже окончили 55 человек, сейчас они успешно работают на производстве.

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