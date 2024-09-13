Фундамент домашней арены "Карабаха" заложили в Агдаме

В Агдаме состоялась церемония закладки фундамента нового стадиона. В ней принял участи лидер Азербайджана.

В четверг, 19 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона "Имарет" в Агдаме. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Окончание строительства арены запланировано на 2026 год.

Ранее сегодня сообщалось, что в рамках визита в Агдамский район президент Азербайджана принял участие в открытии нескольких заводов и закладке фундамента села.

Напомним, до 1993 года свои домашние матчи на стадионе в Агдаме проводил футбольный клуб "Карабах". Однако после оккупации района вооруженными силами Армении клубу пришлось сменить место прописки и переехать в Баку.