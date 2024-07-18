Вестник Кавказа

Венгрия построит школы и больницы в Карабахе

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгрия принимает активное участие в восстановлении села Солтанлы в Карабахе. Страна создает социальную инфраструктуру для жителей региона.

Венгрия участвует в восстановлении села Солтанлы в Карабахе, об этом заявил глава представительства Организации тюркских государств в Венгрии Иштван Вашари.

"Важно подчеркнуть, что Венгрия поддерживает проект восстановления села Солтанлы, который реализуется под руководством группы KÉSZ (венгерская группа строительных компаний – ред.). Проект восстановления направлен на то, чтобы позволить 5-6 тысячам человек вернуться в этот район"

– Иштван Вашари 

Усилиями венгерской стороны возводятся социальные объекты: больницы, образовательные учреждения, спортивные комплексы, 

Вашари в интервью РИА Новости отметил, что проект имеет важное значение для Венгрии. Для страны это возможность укрепить партнерство с Азербайджаном. 

Отметим, что Венгрия является наблюдателем в Организации тюркских государств.

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