Венгрия построит школы и больницы в Карабахе

Венгрия участвует в восстановлении села Солтанлы в Карабахе, об этом заявил глава представительства Организации тюркских государств в Венгрии Иштван Вашари.
"Важно подчеркнуть, что Венгрия поддерживает проект восстановления села Солтанлы, который реализуется под руководством группы KÉSZ (венгерская группа строительных компаний – ред.). Проект восстановления направлен на то, чтобы позволить 5-6 тысячам человек вернуться в этот район"
– Иштван Вашари
Усилиями венгерской стороны возводятся социальные объекты: больницы, образовательные учреждения, спортивные комплексы,
Вашари в интервью РИА Новости отметил, что проект имеет важное значение для Венгрии. Для страны это возможность укрепить партнерство с Азербайджаном.
Отметим, что Венгрия является наблюдателем в Организации тюркских государств.