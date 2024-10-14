Вестник Кавказа

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев в своем письме поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с национальным праздником. Лидер Азербайджана выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника, сообщили в пресс-службе главы республики. 

Ильхам Алиев в своем послании отметил, что азербайджано-венгерские отношения отмечены положительной динамикой. Алиев подчеркнул, что видит в сотрудничестве с Венгрией большой потенциал. 

Также лидер Азербайджана выразил уверенность в развитии отношений между странами в рамках организацией. В пример Алиев привел Организацию тюркских государств, членами которой являются обе страны. 

Отметим, что 23 октября в Венгрии отмечается День памяти венгерского восстания 1956 года. 

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