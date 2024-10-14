Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Ильхам Алиев в своем письме поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с национальным праздником. Лидер Азербайджана выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ильхам Алиев в своем послании отметил, что азербайджано-венгерские отношения отмечены положительной динамикой. Алиев подчеркнул, что видит в сотрудничестве с Венгрией большой потенциал.

Также лидер Азербайджана выразил уверенность в развитии отношений между странами в рамках организацией. В пример Алиев привел Организацию тюркских государств, членами которой являются обе страны.

Отметим, что 23 октября в Венгрии отмечается День памяти венгерского восстания 1956 года.