Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС

Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС
© Фото: сайт президента Азербайджана
Самолет с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приземлился в столице Татарстана, где проходит саммит БРИКС. Сегодня идет второй день мероприятия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Казань для участия в XVI саммите БРИКС по приглашению президента РФ Владимира Путина, передали в пресс-службе администрации президента. В аэропорту его встретил глава республики Рустам Минниханов и почетный караул, также при приземлении его сопровождали военные вертолеты.

Саммит БРИКС в столице Татарстана начался 22 октября. Сегодня идет второй день мероприятия.

Отметим, что ранее Азербайджан отправил официальную заявку на вступление в организацию. Ее могут рассмотреть уже на нынешнем саммите. Участие республики в БРИКС может дать дополнительную динамику объединению и углубить сотрудничество Баку со странами-участницами.

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